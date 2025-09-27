weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Einkaufen: Rewe in Schönebeck vor Wiedereröffnung: Wie der Einkauf entspannter werden soll

Einkaufen Rewe in Schönebeck vor Wiedereröffnung: Wie der Einkauf entspannter werden soll

Der Umbau des Rewe-Markts im Schillerpark von Schönebeck ist auf der Zielgeraden. Wann geöffnet wird, was sich geändert hat und wieso der Einkauf künftig entspannter werden könnte.

Von Olaf Koch 27.09.2025, 10:00
Benjamin Schreck ist der neue Marktleiter des Rewe in der Schillerstraße. Daran, dass sein Name nun so groß am Eingang leuchten wird, muss sich der selbständige Unternehmer erst noch gewöhnen.
Benjamin Schreck ist der neue Marktleiter des Rewe in der Schillerstraße. Daran, dass sein Name nun so groß am Eingang leuchten wird, muss sich der selbständige Unternehmer erst noch gewöhnen. Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Die Modernisierung im Rewe in der Schönebecker Schillerstraße steht kurz vor ihrem Abschluss. Mit der Wiedereröffnung prangt ein neuer Name über dem Eingang: Kaufmann Benjamin Schreck übernimmt seinen ersten Markt als selbstständiger Unternehmer. Jetzt steht der Eröffnungstermin fest. Außerdem verrät Schreck, was sich für die Kunden ändern wird.