Spezieller Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr in Burg: Ein junge Katz saß in einem Baum fest und kam nicht mehr allein herunter. Die Kameraden konnten mit der Drehleiter helfen.

Burg. - Dass die Feuerwehr nicht nur Brände löscht oder Menschenleben bei Unfällen rettet, ist bekannt. Auch wenn es darum geht, Vierbeiner aus misslichen Lagen zu befreien, sind die Ehrenamtler sofort zur Stelle.

Wie am Sonntag, als eine Katze hoch oben in einem Baum festsaß und den Weg nach unten nicht allein nehmen konnte oder wollte. Was also tun? Nach entsprechender Alarmierung rückte die Burger Wehr mit dem Hilfeleistungslöschgruppen-Fahrzeug und der Drehleiter aus. „Das Tier harrte dort verängstigt aus und kam nicht alleine wieder herunter“, resümiert Pressesprecher Marc Sommer. Die Besitzer hatten schon alles Mögliche versucht, jedoch leidererfolglos.

Also näherten sich zwei Kameraden im Drehleiterkorb der Katze - mit Erfolg. Ohne jegliche Gegenwehr ließ sich das Tier greifen und in den Korb setzen. Wieder am Boden nahmen die glücklichen Besitzer ihren kleinen Liebling entgegen. Ende gut, alles gut.