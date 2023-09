90 Anbieter laden am morgigen Sonntag, den 24. September, zum großen Flohmarkt unter dem Motto: „Biederitz packt aus“ ein.

Am Sonntag, 24. September 2023, findet der 7. Biederitzer Haus- und Hofflohmarkt statt. 90 Anbieter sind dieses Mal dabei. Hier ein Schnappschuss vom Markt im Jahr 2019.

Biederitz - Das wird morgen ein großes Gewusel: Der 7. Biederitzer Haus- und Hofflohmarkt findet am Sonntag, 24. September, statt. Organisiert wird er unter dem Motto „Biederitz packt aus“ vom Verein Pro Biederitz.

An über 90 Stationen kann am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr getrödelt werden, informierte Vereinsvorsitzende Nadine Schulz. „Der mittlerweile über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Flohmarkt soll wieder zum Bummeln, Klönen und Stöbern durch unseren Ort einladen.“

Da wird ein ganzes Dorf zum Marktstand. Dies und Das, Olles und Dolles – in den Garagen, auf Höfen oder privaten Grundstücken kann durch Bücher, Haushaltsgegenstände, ausrangierten Trödel, Werkzeuge, Kleidung für Groß und Klein, Spielzeug oder was noch so auf Dachböden, Garagen oder im Keller schlummerte, gestöbert werden.

Schnäppchenjagd mit Kaffee und Kuchen

Und die Erfahrung der sechs Vorgänger-Aktionen besagt: Für jeden Geschmack etwas dabei. An einigen Stationen haben sich auch mehrere Familien zusammengeschlossen und sorgen zudem mit Kaffee und Kuchen oder Bratwurst und Bier für das leibliche Wohl der Besucher.

„Es gilt, so manches Schnäppchen oder Schätzchen zu finden“, stellt Nadine Schulz in Aussicht, „aber auch den Ort und die Menschen kennenzulernen und vor allem Spaß zu haben“.

Eine digitale Übersichtskarte mit den Stationen der teilnehmenden Haushalte steht im Internet unter www.pro-biederitz.de zum Download bereit und darf gerne geteilt werden.

Der Verein Pro Biederitz als Initiator der Veranstaltung „freut sich über die große Resonanz“, berichtet Nadine Schulz. Sie hofft auf viele Besucher. „Wir wünschen allen Besuchern das versteckte Schnäppchen und den Stationen schönes Wetter und beste Verkäufe.