Strahlende Gesichter gestern Abend an der Kombüse unterm Leuchtturm in Gerwisch, wo Kay Gericke seine Familie, Freunde, Wegbegleiter und Unterstützer eingeladen hatte. Gemeinsam freuten sie sich riesig über den Wahlsieg.

Biederitz - Deutlich vor 20 Uhr hatte das Warten ein Ende. Um 19.42 Uhr stand am Sonntag, 7. September 2023, das vorläufige Ergebnis der Bürgermeisterwahl fest, und war kurz darauf auch auf der Internetseite der Einheitsgemeinde Biederitz nachzulesen.

In der Kombüse unterm Leuchtturm in Gerwisch, wohin SPD-Kandidat Kay Gericke seine Familie, Freunde, Wegbegleiter und Unterstützer zum Abschluss des Wahlkampfes eingeladen hatte, war der Jubel besonders laut: 57 Prozent der Stimmen bedeuteten nicht nur den Wahlsieg, sondern auch die absolute Mehrheit. Eine Stichwahl muss also nicht stattfinden.

„Ich hatte gehofft, dass eine Stichwahl nicht notwendig wird, und was man so gehört hat, war die Stimmung auch gut“, sagte Kay Gericke am Wahlabend. Trotzdem sei der Tag für ihn mit Anspannung verbunden gewesen. Nach einer Runde durch alle sechs Wahllokale in den Ortschaften und dem Briefwahllokal im Biederitzer Rathaus war er am Sonntagnachmittag mit dem Rad unterwegs gewesen, „um den Kopf frei zu bekommen“.

Wahl in Biederitz: Warten auf das Endergebnis

Als die Zeit, in der das vorläufige Wahlergebnis zu erwarten war, immer näher rückte, ging der Blick in der Kombüse immer öfter auf die Internetseite der Einheitsgemeinde – bis zur entscheidenden Aktualisierung.

Herausfordererin Ina Möbius erhielt 30,82 Prozent der Stimmen. „Klar hätte ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht“, sagte sie. Zugleich räumte sie ein, dass Kay Gericke die Wähler überzeugt habe.

Timm Kausmann war mit seinem Ergebnis sehr zufrieden. Er hatte sich erst spät zur Kandidatur entschlossen und noch bis zum letzten Moment Flyer verteilt.

Ob er im nächsten Jahr für den Ortschaftsrat oder Gemeinderat in Biederitz kandidiert, darüber hat er sich noch keine abschließenden Gedanken gemacht. Gestern wollte er erstmal das Ergebnis sacken lassen. Mit den rund 400 Stimmen war er sehr zufrieden. Während er den Wahltag über locker gewesen sei, habe er zum Schluss dem Wahlergebnis schon sehr entgegengefiebert. Ähnlich erging es Ina Möbius. Sie verglich es mit der Schule: Die Arbeit abgegeben, das Beste geleistet, um dann auf die Note zu warten.

Das vorläufige Wahlergebnis muss durch den Wahlausschuss noch bestätigt werden.