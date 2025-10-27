Mit Anfang 50 und den Umwälzungen in der Reisebranche erfand sich Berater Jens Hermel aus Biederitz komplett neu. Heute hilft er Urlaubern aus ganz Deutschland.

Urlaub im Wandel: Wie sich ein Reiseberater aus Biederitz mit Anfang 50 neu erfand

Nach 30 Jahren Berufserfahrung kennt Jens Hermel aus Biederitz die Reiseträume der Menschen aus dem Jerichower Land und darüber hinaus.

Biederitz. - Nach dreißig Jahren Berufserfahrung kennt Reise-Experte Jens Hermel aus Biederitz das Fernweh der Deutschen, die geheimen Reiseorte der Welt und sagt voraus, warum der warme Süden zunehmend Boden an den kühlen Norden verliert. Zudem würden immer mehr Menschen auf den Ski-Urlaub verzichten. Das hat besonders einen speziellen Grund.