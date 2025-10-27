Um diesen Fall zu lösen, müssen die Kriminalisten besonderes Gespür beweisen - oder auf Kommissar Zufall hoffen. Den Beamten „schwamm“ am Magdeburger Hauptbahnhof ein ganz besonderes Seepferdchen zu.

Die Bundespolizei Magdeburg ermittelt wegen eines Seepferdchens. Gefunden wurde es auf einem Parkplatz am Hauptbahnhof.

Magdeburg. - Die Magdeburger Bundespolizei beschäftigt sich aktuell mit einem der ungewöhnlichsten Fälle des Jahres. Den Beamten ist durch einen aufmerksamen Bürger ein Seepferdchen übergeben worden - und so sieht es aus.