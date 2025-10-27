weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Seepferdchen-Skulptur vom Hauptbahnhof gibt Polizei Magdeburg Rätsel auf

Rätselraten um Herkunft und Besitzer Magdeburger Polizei „schwimmt“ Seepferdchen zu

Um diesen Fall zu lösen, müssen die Kriminalisten besonderes Gespür beweisen - oder auf Kommissar Zufall hoffen. Den Beamten „schwamm“ am Magdeburger Hauptbahnhof ein ganz besonderes Seepferdchen zu.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 27.10.2025, 13:55
Die Bundespolizei Magdeburg ermittelt wegen eines Seepferdchens. Gefunden wurde es auf einem Parkplatz am Hauptbahnhof. 
Magdeburg. - Die Magdeburger Bundespolizei beschäftigt sich aktuell mit einem der ungewöhnlichsten Fälle des Jahres. Den Beamten ist durch einen aufmerksamen Bürger ein Seepferdchen übergeben worden - und so sieht es aus.