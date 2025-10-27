Rätselraten um Herkunft und Besitzer Magdeburger Polizei „schwimmt“ Seepferdchen zu
Um diesen Fall zu lösen, müssen die Kriminalisten besonderes Gespür beweisen - oder auf Kommissar Zufall hoffen. Den Beamten „schwamm“ am Magdeburger Hauptbahnhof ein ganz besonderes Seepferdchen zu.
Aktualisiert: 27.10.2025, 13:55
Magdeburg. - Die Magdeburger Bundespolizei beschäftigt sich aktuell mit einem der ungewöhnlichsten Fälle des Jahres. Den Beamten ist durch einen aufmerksamen Bürger ein Seepferdchen übergeben worden - und so sieht es aus.