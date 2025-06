Jerichower Land - Zum Pfingstwochenende ist im Jerichower Land einiges los. Das lange Wochenende kann vielerorts genutzt werden, um den Landkreis zu erkunden. Die Volksstimme hat einige Veranstaltungstipps zusammengetragen.

Veranstaltungen in Elbe-Parey: Großes Fest im Lieblingsplatz

Der Lieblingsplatz in Parey, Bittkauer Weg 8d, lädt über das Pfingstwochenende zum Feiern ein. Das Fest findet am Sonntag, 8. Juni, und am Montag, 9. Juni, jeweils ab 11.30 Uhr statt. Hier können sich alle Besucher auf Live-Musik, Deko- und Schmuckstände, Pony-Reiten und eine Rundumversorgung mit Burgern und Bratwurst vom Grill freuen.

Eine Große Party ist im Lieblingsplatz in Parey geplant Foto: Bettina Schütze

Anlässlich des Mühlentags 2025 findet an der Pareyer Paltrockmühle ein Kreativmarkt statt. Dieser findet am Montag, 9. Juni, ab 11 Uhr auf dem Platz vor der Mühle statt und wird vom Heimatverein Parey organisiert.

Bis 17 Uhr haben Besucher die Möglichkeit zu stöbern und die alte Mühle zu besichtigen. Die Versorgung der Gäste wird mit Kaffe und selbstgebackenem Kuchen gesichert. Auch der „Kleine Parey Kalender“ kann hier erworben werden.

Veranstaltungen in Jerichow: Bieranstich und Detektivabenteuer im Kloster

Im Kloster Jerichow kommen Bierliebhaber über Pfingsten ganz auf ihre Kosten. Hier findet am Samstag, 7. Juni, ein großer „Pfingstbieranstich“ statt. Los geht es um 18 Uhr im Klostergebäude, Am Kloster 1. Neben dem Bier sind Leckereien vom Grill, weitere Getränke vom Wirtshaus Klostermahl und Live-Musik angekündigt. Der Eintritt ist kostenlos.

Für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren wird es am Samstag, 7. Juni, ein Detektivabenteuer geben. In diesem suchen die Teilnehmer nach dem großen Kirchenschatz und erkunden zusammen das Gelände. Los geht die Suche um 14 Uhr, ein Ticket kostet 8 Euro und kann auf der Internetseite des Klosters erworben werden. Aber Achtung, es gibt eine Teilnehmerbegrenzung.

Die kleinen Klosterdetektive können wieder auf die Jagd nach dem Kirchenschatz gehen. Foto: Edgar Löhr

Veranstaltungen in Genthin: Party mit DJ und Mühlen-Besichtigung

Am Pfingstsonntag wird es laut in Genthin. DJ Jürgen Werner legt in der Genthiner Eisenbahn, Magdeburger Straße 19, auf. Auf die Ohren gibt es eine vielseitige Playlist aus den besten Songs der 80er, 90er und 2000er, sowie Discofox und Eurodance. Los geht es in Genthin ab 20 Uhr, bis 21 Uhr erhalten Besucherinnen einen Begrüßungsshot gratis.

Am Pfingstmontag kann im Rahmen des Mühlentages die Leinölmühle in Parchen besichtigt werden. Hier haben alle die Möglichkeit, mehr über die Historie und die Funktionsweise der alten Mühle zu erfahren. Zudem wurde ein Fest samt Buchweizentortenwettbewerb auf die Beine gestellt. Dieser beginnt um 14 Uhr.

Die Leinölmühle in Parchen kann besichtigt werden. Foto: Mike Fleske

Ebenfalls historisch wird es an der Mützeler Bockwindmühle. Hier lädt der Heimatverein zwischen 10 und 16 Uhr zu einem kleinen Markt mit Ständen ein. Auch die Mühle kann währenddessen besichtigt werden. Wenn sich genügend Interessenten finden, wird zudem eine Führung durch die alte Mühle angeboten.

Veranstaltungen in Burg: Eine besondere Führung durch den Flickschupark

Am Samstag, 8. Juni, bietet sich die Gelegenheit den Flickschupark in Burg und die Stadt besser kennenzulernen. Hier lädt Tourist-Information Burg zu einer besonderen Führung durch den malerischen Flickschuhpark ein, und berichtet den Gästen über die Architektur, die Gärten und die Geschichte.

Der malerische Flickschupark in Burg, hier wird am Pfingstwochenende eine besondere Führung angeboten Foto: Andreas Mangiras

Die Führung dauert etwa eine Stunde und beginnt auf der Seeterasse im Flickschupark. Die Teilnahme kostet neun Euro, ermäßigt sechs Euro. Die Tickets könnne in der Tourist-Information Burg, Kirchhofstraße 11, erworben werden.

Veranstaltungen in der Gemeinde Möser: Familiengottesdienst und Kirchenfest mit Grillabend

Sportlich zugehen wird es am Pfingstsonntag, 8. Juni, in Hohenwarthe. Hier rufen die Schüler des Burger Roland-Gymnasiums zur Teilnahme an einem Fußball-Turnier auf. Dazu suchen sie aktuell noch Schulteams aus der Umgebung. Neben dem Spiel und Spaß werden Getränke, Essen und weitere Spiele angeboten.

Los geht es um 11 Uhr auf dem Sportplatz in Hohenwarthe. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zwei Euro, für Schüler einen Euro. Kinder bis sechs Jahre könnne kostenlos hinein.

Am Pfingstmontag, 9. Juni, findet in Körbelitz das Pancratiusfest auf dem Kirchengelände statt. Die Kirchengemeinde Möser lädt hier zum Gottesdienst ab 14 Uhr und anschließen zu Kaffe und Kuchen ein.

Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfeburg und einen Auftritt des Chors „Viva la Musica“. Am Abend werden die Gäste mit gegrillten Leckereien versorgt.

In der Kirche Möser findet am Pfingsmontag ein Gottesdienst statt. Alle Gemeindemitglieder sind herzlich eingeladen. Foto: Gemeinde Möser

Am Pfingstsonntag um 10 Uhr findet in der Kirche Möser, Rudolf-Breitscheid-Weg, ein Gottesdienst statt. Alle Mitglieder der Kirchengemeinde sind für den Feiertagsgottesdienst herzlich eingeladen.

Veranstaltungen in Gommern: Reitturnier und Feuerwehrjubiläum

In Dannigkow steht am Pfingstwochenende ein ganz besonderes Jubiläum an. Die Freiwillige Feuerwehr des Ortes begeht ihren 100. Geburtstag, das will gebührend gefeiert werden. Am Sonnabend startet das Feuerwehrfest um 15 Uhr auf dem Sportplatz an der Begegnungsstätte Dannigkow. Der Eintritt ist frei.

Für das leibliche Wohl wird mit Kaffe und Kuchen durch den Ortsverein gesorgt. Im Rahmen der Festlichkeiten können sich historische Feuerwehrfahrzeuge und Technik angeschaut werden. Zudem wird die Kinder- und Jugendfeuerwehr ihre Fähigkeiten bei einer kleinen Vorführung unter Beweis stellen.

Die Feuerwehr Dannigkow lädt zu ihrem 100. Geburtstag auf dem Sportplatz ein. Foto: mManuela langner

Für die jungen Besucher gibt es eine Hüpfeburg, Kinderschminken und viele weitere Aktionen zum Spaß haben. Zudem sind alle Besucher eingeladen, eine Runde mit der Gartenbahn zu drehen. Ab 20 Uhr gibt es dann DJ-Musik bis tief in die Nacht.

Pferdeliebhaber und Interessierte am Pferdesport haben die Möglichkeit am Wochenende in Wahlitz ihre Freude zu haben. Über 50 Gespanne werden an diesem Wochenende auf dem Reitplatz in Wahlitz erwartet. Das Turnier beginnt am Sonnabend um 8 Uhr, bevor es ab 14 Uhr im Wahlitzer Wald weitergeht.

Am Pfingstsonntag geht es um 8.30 Uhr auf dem Reitplatz los. Die Teilnehmenden werden sowohl Einspänner als auch Zweispänner fahren.

Veranstaltungen in Möckern: Zirkusauftritte, Gottesdienst und Kinderfest

In Möckern ist am Pfingstwochenende der Zirkus „Barlay“ zu Gast. Bis Pfingstmontag ist das große Zelt auf dem Festplatz am Lochauer Weg zu finden. Die Zirkusveranstaltungen mit Todesrad, Dressuren und Artisten finden am Samstag um 15 und 18 Uhr, Sonntag 15 Uhr und Pfingstmontag um 11 Uhr statt.

Circus Barlay gastiert übers Pfingstwochenende in Möckern. Foto: Circus Barlay

Ebenfalls am Pfingstmontag lädt der Freundeskreis des Schloss Wendgräben um 10 Uhr zum Gottesdienst ein. Dieser findet zwischen Kirche und Karls Rittergut statt.

In Stresow laden der Heimatverein „Margarethe Gaernter“ und die Freiwillige Feuerwehr zum Kinderfest ein. Die Feier beginnt am Sonnabend, 7. Juni, um 14 Uhr auf dem Dorfplatz von Stresow.

Veranstaltungen in der Gemeinde Biederitz: Schmausen beim Pfingstbrunch in der Alten Oberförsterei

Mit einem Feiertagsbrunch begeht das Hotel zur Alten Oberförsterei, Harnackstraße 24 in Biederitz, mit frischem Spargel das Pfingstwochenende. Der Brunch kostet 40 Euro pro Person und findet jeweils am Sonntag und Pfingstmontag statt. Los geht es an beiden Tagen um 11 Uhr.