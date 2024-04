Vize-Chefin Michaela Falter (v.l.), Vereinsvorsitzende Gina Gerlach und Kassenwartin Tina Callies stoßen hier bei der Feierstunde in der Kirche miteinander an.

Schermen - Mit einer Feierstunde in der Schermener Kirche erinnerten die Mitglieder der Bürgergemeinschaft Schermen an die Gründung des Vereins vor 25 Jahren.

Damals wurde der Verein vor allem aus der Not heraus gegründet, erinnerten sich die älteren Vereinsmitglieder. Bürger, die in das neue Wohngebiet Sandstücken gezogen waren, ärgerten sich dort vor allem über die fehlenden Straßen. Die Leute mussten über unbefestigte Wege fahren, die im Sommer staubig und im Winter schlammig waren. So hatte sich der Verein das Ziel gesetzt, den Straßenbau in dem größten Neubaugebiet der damals selbstständigen Gemeinde zu forcieren.

Mit dem Zuzug in dem neuen Wohngebiet kamen auch einige neue Einwohner in den Gemeinderat und arbeiteten hier an der Gestaltung und Entwicklung des Ortes mit. Daneben entwickelte sich der Verein als gesellschaftlicher Treffpunkt für die Bürger. Frühzeitig kümmerten sich die Mitglieder um die Kinder und begannen die Organisation eines jährlichen Drachenfestes. Es zählt heute zu einer der größten jährlichen Veranstaltung im Vereinskalender. Daneben gibt es eine Veranstaltung für die Senioren. Und immer wieder hat der Verein organisierte Wanderungen in den vergangenen Jahrzehnten durchgeführt.

Jahrelang leitete Eveline Lüderitz den Verein an der Spitze. Nun steht mit Gina Gerlach als Vereinsvorsitzende, Michaela Falter als Stellvertreterin und Tina Callies als Kassenwartin eine neue Generation an der Vereinsspitze. Zu der Feierstunde nahmen die drei viele Glückwünsche entgegen. Zahlreiche Vereine aus der Nachbarschaft sowie Bürgermeister Marko Simon (SPD) und Ortsbürgermeister Rolf Bock (SPD) gratulierten den Vereinsmitgliedern zum Jubiläum und wünschten weiterhin viel Engagement im Ehrenamt. Daneben gab es auch kleine Geldgeschenke. So unterstützt der Windanlagenbetreiber Boreas den Verein mit 500 Euro.

Das Jubiläum wurde am Abend des 13. April überigens mit einer großen Tanzveranstaltung abgerundet. Zum Jubiläumstanz hatte da der Verein eingeladen - und zwar alle. Man wolle nicht unter sich feiern, sondern mit allen im Dorf, hatte Vereinsvorsitzende Gina Gerlach eingeladen.