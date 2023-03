Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (4.März 2023) auf der Landstraße zur Neuen Schleuse in Niegripp ein Vereinsmitglied des SG Blau-Weiß Niegripp ums Leben gekommen. Die Anteilnahme ist groß.

Burg - Das Benefizspiel zu Ehren von Pattrick Haseloff findet am Freitag, den 24. März 2023 um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz des Burger BC statt, teilt Jay Emig, Vereinsmitglied des SG Blau-Weiß Niegripp auf Nachfrage mit. Der 26-Jahre alte Fußballer war bei einem Verkehrsunfall Anfang März in Niegripp ums Leben gekommen.

Einer von Pattricks besten Freunden habe die Idee zu dem Benefizspiel gehabt, so Emig. Gemeinsam hätten dann beide Vereine mit der Unterstützung von vielen Freunden und Bekannten die Organisation für das Spiel am Freitag übernommen.

Pattrick Haseloff sei im vergangenen Jahr vom Burger BC zum SG Blau-Weiß Niegripp gewechselt, berichtet Jay Emig. Mit dem Benefizspiel solle dem jungen Fußballer gedacht und gleichzeitig Spenden für die Angehörigen gesammelt werden, um diese bei den anstehenden finanziellen Hürden zu entlasten.

Spendenaktion im Internet: 15.000 Euro wurden gespendet

Beide Vereine hatten nach dem tödlichen Verkehrsunfall bereits eine Spendenaktion im Internet für die Angehörigen ins Leben gerufen. Innerhalb weniger Tage waren über 15.000 Euro gespendet worden.

Diese Spendenaktion laufe noch bis Freitag, den 24.März 2023 um 23.59 Uhr, so Emig. Es sei Wahnsinn, was auf der Spendenseite abging, heißt es auf den Instagram-Profilen des Burger BC und des SG Blau-Weiß Niegripp. "Nach knapp 2 Stunden wurden bereits mehr als 6.000€ gespendet. Nach 24 Stunden waren wir bei ca. 10.000€."

Vereine im Jerichower Land unterstützen sich

Wie ist diese große Spendenbereitschaft zu erklären? „Pattrick war ein bekanntes Gesicht in Burg“, so Jay Emig. Außerdem sei der Landkreis Jerichower Land generell ein sehr sportbegeisterter und insbesondere fußballliebender Landkreis. Jeder Fan und jedes Mitglied unterstütze seinen Verein, berichtet Jay Emig.

Die enorme Spendenbereitschaft zeige noch einmal sehr deutlich, dass eine große Kraft und ein enormer Zusammenhalt in dieser Fußball-/Sportgemeinde herrsche, so das Vereinsmitglied des SG Blau-Weiß Niegripp.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödlicher Unfall in Niegripp: Überwältigende Spendenaktion für Fußballer und seine Familie

Benefizspiel in Burg: Vier Fußballmannschaften spielen

Vor dem Benefizspiel am Freitag, den 24. März wolle er auch ein paar Worte sagen, so Jay Emig. Der Einlass ist um 18 Uhr. Angestoßen wird um 18.30 Uhr. Vier Mannschaften finden sich an diesem Tag zusammen:

Pätty & friends

BBC 1 - (2.Mannschaft Saison 21/22)

BBC 2 - (ehemalige Fußball-/ Kameraden/ Weggefährten von Pattrick)

SG Blau-Weiß Niegripp II (Team, in dem Pattrick zuletzt spielte)

Gespielt wird 2x45 Minuten. In der ersten Halbzeit werden zwei Teams gegeneinander spielen, nach der Halbzeit die anderen beiden Mannschaften.

FCM spielt nicht - 150 Zuschauer könnten auf Sportplatz in Burg zusammenkommen

Der Eintritt kostet zwei Euro kosten. Eine Spendenbox wird an der Kasse stehen und an Verpflegung zu fanfreundlichen Preisen ist gedacht. Die Erlöse aus Spendenbox, Eintritt und Verpflegung gehen an die Angehörigen, heißt es in den sozialen Netzwerken.

Wie viele Zuschauer auf den Sportplatz des Burger BC zusammenkommen, sei schwer einzuschätzen, teilt Emig mit. „Da an dem Freitag im Umkreis kein klassischer Spieltag stattfindet und auch der FCM nicht spielt, könnte es gut möglich sein, dass wir mit mehr als 150 Zuschauern rechnen können“, so der Fußballer des SG Blau-Weiß Niegripp. Aber auch das Wetter müsse mitspielen.

Nach Benefizspiel: Angehörige sollen in Ruhe trauern

„Ich denke, das Benefizspiel ist noch einmal eine schöne Sache, um der Familie für die am darauffolgenden Tag stattfindende Beisetzung Kraft zu schenken“, sagt Jay Emig. Nach dem Benefizspiel und der am Samstag anstehenden Trauerfeier solle aber auch für die Familie ein wenig Ruhe einkehren.

Die Trauerfeier sei öffentlich und finde am Samstag, den 25.März um 10 Uhr auf dem Burger Friedhof statt. „Die anschließende Beisetzung findet nur im engsten Kreise der Familie statt“, macht Emig deutlich.