Versorgungslücke am MVZ in Burg geschlossen: Facharzt für Orthopädie nimmt bei Helios Arbeit auf

Burg. - Gute Nachrichten aus dem Medizinischen Versorgungszentrum – kurz MVZ – in Burg. Ein neuer Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ist gefunden, eine Versorgungslücke kann geschlossen werden.

Niclas Herzog ergänzt nun das medizinische Team in der Einrichtung, die von Helios an der August-Bebel-Straße betrieben wird. Mit umfassender klinischer Erfahrung und einem breiten Behandlungsspektrum bereichere er die orthopädische Versorgung in der Region, heißt es in einer Mitteilung.

Mediziner ist für Helios in Burg in einer Doppelrolle im Einsatz

Mit dem Neuzugang kann eine Versorgungslücke geschlossen werden, die seit Monaten klaffte. Zwei Orthopäden vom MVZ hatten das Haus verlassen und im Frühjahr 2025 eine eigene Praxis für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin an der Karl-Marx-Straße (ehemaliger Sitz der SED-Kreisleitung) eröffnet.

Laut Helios behandelt Niclas Herzog alle akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparats – zum Beispiel Rücken- und Schulterschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Arthrose, Sehnen- und Muskelverletzungen sowie Beschwerden infolge von Fehlhaltungen oder Überlastung.

Niclas Herzog nimmt als Facharzt für Orthopädie im Medizinischen Versorgungszentrum von Helios in Burg seine Arbeit auf. Foto: Helios

Auch die konservative (nicht-operative) Therapie von Wirbelsäulenverletzungen, sportbedingten Beschwerden oder entzündlichen Erkrankungen wie Schleimbeutel- und Sehnenentzündungen gehöre zu seinem Leistungsspektrum. Ziel sei es, „Schmerzen gezielt zu lindern, die Beweglichkeit zu erhalten und Operationen möglichst zu vermeiden“.

Herzog ist gebürtiger Magdeburger und hat seine fachärztliche Ausbildung an der Universitätsklinik Magdeburg begonnen. Weitere Stationen führten ihn unter anderem in das Klinikum in den Pfeifferschen Stiftungen, das Ameos Klinikum Schönebeck und zuletzt an das Klinikum Magdeburg, wo er als Funktionsoberarzt tätig gewesen ist.

Anfang 2024 übernahm er eine Oberarztposition an der Helios Klinik Jerichower Land. Die Doppelrolle führt zu einer engen Verzahnung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung: Ambulante Eingriffe und stationäre Operationen werden direkt an der Burger Klinik vorgenommen.

„Ich freue mich sehr, meine Erfahrung in die ambulante Versorgung einzubringen und Menschen individuell begleiten zu können – von der ersten Diagnose bis zur erfolgreichen Nachsorge“, wird Herzog zitiert.

Patienten können telefonisch unter (03921) 96 33 33, persönlich im MVZ Burg in der August-Bebel-Straße 55a in Burg oder online über die Internetseite vom MVZ vereinbart werden.