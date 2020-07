Im Bereich des Burger Bahnhofs haben Personen Steine auf die Gleise gelegt. Die Bundespolizei musste eingreifen.

Burg (vs) l Unbekannte Personen haben am Sonnabend im Bereich des Bahnhofs in Burg mehrere Schottersteine auf die Gleise gelegt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilt, wurden insgesamt über eine Strecke von sieben Metern mehrere Steine auf den Gleisen verteilt. Ein Regionalexpress überfuhr die Hindernisse und wurde dabei zum Glück nicht beschädigt.

Der Fahrer meldete den Vorfall. Kurze Zeit später wurden die Steine erneut von einem anderen Lokführer bemerkt und daraufhin die Bundespolizei verständigt. Die Suchte zwar vor Ort nach den Tätern, wurde jedoch nicht fündig. Weil die Strecke dafür gesperrt werden musste, kam es zu Verspätungen im Zugverkehr.

Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391/56549555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800/6888000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.