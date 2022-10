Verwaltung bleibt zwei Wochen zu

So sieht die Verbindung zwischen altem Rathaus und neuem Anbau aus.

Biederitz - Überall stehen zurzeit im alten und neuen Gebäudeteil des Rathauses in Biederitz unausgepackte Möbel rum. Die ersten Tische, Schränke, Rollcontainer und Regale in Büros, Beratungsräumen und im Archiv sind schon aufgebaut. Weiteres Mobiliar wird in diesen Tagen folgen.

Regale warten auf dicke Aktenordner

Die Küchen sind bereits drin, der große Tisch im neuen Beratungsraum ist aufgebaut. Im künftigen Archiv stehen schon die Regale und warten auf die dicken Aktenordner, die mit den Mitarbeitern in das neue Gebäude umziehen werden.

In Heyrothsberge laufen derweil die Umzugsvorbereitungen. Alte Akten werden entsorgt, erste Kisten gepackt. Das Umzugsunternehmen ist bereits gebucht. Am 19. Dezember wird von der Berliner Straße 25 in Heyrothsberge in die Magdeburger Straße 38 nach Biederitz gezogen.

Zwei Wochen lang können Anliegen von Bürgern dann nicht bearbeitet werden, kündigt Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) an. Er bittet die Biederitzer zu überlegen, was sie erledigen müssen und sich damit rechtzeitig an die Verwaltung zu wenden. Als Beispiel nennt er Reisepässe, die in dieser Zeit nicht ausgestellt werden könnten.

Denn nicht nur Kisten müssen transportiert und wieder ausgepackt werden. Auch die Technik der Verwaltung muss im neuen Rathaus der Einheitsgemeinde neu angeschlossen werden.

Für die zwei verwaltungsfreien Wochen laufe zurzeit eine Verständigung mit der Gemeinde Möser, sagt Gericke auch. Möglicherweise könnten Notfälle in dieser Zeit von der dortigen Verwaltung übernommen werden. Was genau dann möglich wäre und womit sich die Biederitzer besser vor dem Umzug noch an die Verwaltung wenden - das soll demnächst konkret veröffentlicht werden.

Bis zum Jahr 2005 war die Magdeburger Straße Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Biederitz mit acht Orten. Anschließend bildete sich aus den aufgelösten Verwaltungsgemeinschaften Biederitz und Möser die Verwaltungsgemeinschaft Biederitz-Möser. 2010 waren die Kommunalstrukturen vom Land Sachsen-Anhalt erneut geändert worden. Seither besteht die Einheitsgemeinde Biederitz mit den sechs Ortschaften Biederitz, Gerwisch, Woltersdorf, Heyrothsberge, Königsborn und Gübs. Und: Mit Sitz in der Berliner Straße 25 in Heyrothsberge. Hier hat die Einheitsgemeinde Biederitz ihre Büroräume aber nur angemietet.

Das kostet allein rund 70.000 Euro Kaltmiete pro Jahr. Einschließlich Betriebskosten hatten sich die jährlichen Kosten 2019 auf gut 115.000 Euro summiert. Die Idee, die Verwaltung in einer eigenen Immobilie unterzubringen, war deshalb schon kurz nach der Bildung der Einheitsgemeinde das erste Mal im Gespräch. Verschiedene Varianten waren im Laufe der Jahre diskutiert und geprüft worden: Vom Neubau auf der so genannten grünen Wiese bis zum Umbau von in Gemeindeeigentum befindlichen Immobilien.

Anbau laut Verwaltung kostengünstigster Weg

Kostenschätzungen, Standortuntersuchungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen seien zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Anbau an das alte Rathaus in Biederitz die kostengünstigste Variante sei, hatte die Verwaltung dem Gemeinderat Biederitz vorgerechnet. Der fasste dazu einen Grundsatzbeschluss.

Mit 1,9 Millionen Euro Gesamtkosten war der Anbau 2018 in den Gemeinderat eingebracht worden. Ein Jahr später war von 2,35 Millionen Euro die Rede. Anfang dieses Jahres korrigierte die Gemeinde die Kosten auf 3,1 Million Euro. Was genau der Bau des neuen Verwaltungssitzes nun kosten wird, das soll die Schlussrechnung ergeben. Die sei noch nicht erfolgt, so Gericke.

Er betont, vor allem mit Blick auf die steigenden Energiekosten, aber auch: „Wir haben alles richtig gemacht.“ Denn in welche Höhen die Energiekosten im schlecht gedämmten Mietobjekt in Heyrothsberge klettern würden, das sei nicht absehbar.

Der neue Sitz der Gemeinde hingegen befindet sich im Eigentum der Gemeinde, weshalb Mietzahlungen ab 2023 entfallen. Das neue Gebäude ist zudem energetisch auf dem neuesten Stand. Auch an eine moderne Wärmepumpe ist beim Bau gedacht worden.

Gedacht worden ist auch an ein Szenario, das in diesen Tagen immer wieder heiß diskutiert wird. Was, wenn der Strom ausfällt? Die neue Biederitzer Verwaltung bleibt dann arbeitsfähig. Dafür sorgt ein Notstromaggregat.

Eröffnung mit Tag der offenen Tür geplant

Die Arbeiten am alten und bald neuen Rathaus laufen seit knapp zwei Jahren. Im November 2020 war der Spatenstich erfolgt. Ende Mai 2021 war der Rohbau fertig geworden. Aktuell wird hier unter anderem noch an den Außenanlagen mit Parkplätzen und Garagen gearbeitet.

Der eine oder andere Biederitzer dürfte inzwischen neugierig sein, wie das neue Rathaus von innen aussieht. Die Verwaltung plant deshalb einen Tag der offenen Tür am 14. Januar 2023. Dann soll gemeinsam die Eröffnung gefeiert werden.

Gemeindebürgermeister Kay Gericke und Bauamtsleiter Christian Karius (r.) im neuen Beratungsraum. Foto: Anke Reppin

Frisch gestrichen ist der Aufgang im alten Gebäudeteil. Foto: Anke Reppin