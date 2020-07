Bislang gibt es keinen weiteren Coronafall an einer Schule in Genthin. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

Nach einer bestätigten Covid-19-Infektion einer Schülerin in Schlagenthin sind bislang keine weiteren Coronafälle nachgewiesen worden.

Burg l Im Zusammenhang mit der Corona-Infektion einer Viertklässlerin der Schlagenthiner Grundschule gibt es keine weiteren Positivfälle. Das teilte Thomas Barz, Leiter des Corona-Krisenstabes des Landkreises, der Volksstimme auf Anfrage mit. „Bislang sind alle Tests negativ“, erklärte er. Zwei Test-ergebnisse stünden noch aus und würden für den Mittwoch erwartet. Ebenso für diesen Tag wird mit den Testergebnissen aus dem Umfeld des Corona-Infizierten Lkw-Fahrers der zu Wiesenhof gehörenden Anhaltinischen Geflügelspezialitäten in Möckern gerechnet. Wegen der beiden Fälle sind derzeit insgesamt 54 Menschen in Quarantäne. Eine zweite Testreihe soll in der kommenden Woche erfolgen.

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) wies auf Nachfrage der Volksstimme darauf hin, die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Zudem setzt sie darauf, die Infektionsketten nachzuvollziehen. „Tritt eine Infektion auf, ist in jedem Einzelfall die Nachverfolgung der Kontaktpersonen entscheidend“, erklärte Ute Albersmann, Pressesprecherin des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration, zu dem das Gesundheitsressort gehört. Für eine Maskenpflicht im Unterricht als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sehe Grimm-Benne allerdings keinen Anlass.