Vize-Landrat Thomas Barz will Finanzchef der Stadt Brandenburg werden

Vize-Landrat Thomas Barz (CDU) will Finanz-Beigeordneter seiner Heimatstadt Brandenburg werden. Er ist Wunschkandidat der dortigen CDU und des Oberbürgermeisters. Landrat Steffen Burchhardt (SPD) bestätigte die Pläne seines Stellvertreters und den möglichen Wechsel ins Nachbarbundesland.

Thomas Barz will Finanz-Chef in Brandenburg werden.

Burg/Genthin - Thomas Barz zieht es wieder zurück nach Brandenburg/Havel. Der CDU-Politiker hat sich für das Amt des Finanz-Beigeordneten, dem auch Feuerwehr und Rettungsdienst unterstehen, beworben. Er ist seit Langem Kandidat der brandenburgischen CDU für den Posten. „Man ist an mich herangetreten“, sagte Barz gegenüber der Volksstimme. Ohnehin ist es sein Wunsch gewesen, irgendwann wieder in der Stadt beruflich Fuß zu fassen. „Dass die Chance so früh kommt, hätte ich auch nicht gedacht.“

Über die entsprechenden Absichten ist auch Landrat Steffen Burchhardt (SPD) informiert worden. „Er hat sich mir rechtzeitig anvertraut. Ich respektiere seine Absichten natürlich. Aber sein Weggang wäre zweifellos schade, weil Thomas Barz ein toller und überaus kompetenter Beigeordneter ist. Wir arbeiten sehr gut zusammen.“

Der Brandenburger Stadtrat wählt den Beigeordenten Ende Juni, ausgeschrieben ist das Wahlamt ab August 2021.

Barz ist seit Mai 2018 Beigeordneter und Vize-Landrat des Jerichower Landes, davor war er fünf Jahre Bürgermeister der Stadt Genthin und davor Ortsbürgermeister von Schopsdorf. In dieser Funktion leitete er den Wechsel der Gemeinde von Möckern nach Genthin ein. Er wurde 1974 in Brandenburg geboren.