Magdeburg - Sie werden trainieren, sie werden sich duschen, sie werden vom Jahnplatz ins Germer-Stadion reisen. „Geschlossen“, wie Thomas Tietz berichtete. Der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Arminia sieht dem Stadtderby am Sonnabend nicht weniger gespannt entgegen als die Protagonisten auf dem Rasen selbst, wenn der MSC Preussen auf den MSV Börde trifft. An jenem Nachmittag kann sich bereits der Abstiegskampf entscheiden, an jenem Nachmittag kann die Dramatik in diesem aber auch auf den Gipfel getrieben werden. Mit den Arminen als stille Beobachter und in der besten Ausgangsposition.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.