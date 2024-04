Der Stern in der Karower Kirche hat arg gelitten, also wurde von den sangesfreudigen Burgern Geld gesammelt.

Karow/Burg. - Zu den Traditionen des Vokalensembles Burg gehört es, einmal im Jahr durch den Landkreis zu fahren, um in der malerischen Barockkirche von Karow ein Adventskonzert zu geben. Im vergangenen Jahr wurden die Sänger auf ein Problem aufmerksam gemacht, das nun gelöst wurde, wie die stellvertretende Vorsitzende des Ensembles, Sandra Pierau, der Volksstimme mitteilt.

„So stürmisch, wie das letzte Jahr im Weltgeschehen verlief und so chaotisch und zerbrochen die Welt um uns herum war, so erging es auch unserem armen Stern. Aber er leuchtet noch“. Mit diesen Worten begann die Fördervereinsvorsitzende Birgit Baumgärtel auf den Stern in der Kirche deutend ihre Ansprache zum Adventskonzert im vergangenen Dezember.

Menschlichkeit bereitet Freude

Das einst als Fachwerkhaus erbaute Gebäude wurde 1712 zur Kirche geweiht, hat schon so manchen schweren Sturm überstanden und wird seit 2003 vom Förderverein Barock-Kirche Karow gehegt und gepflegt.

„Aber es ist nicht nur dieser bezaubernde Ort, sondern es sind vor allem die Wärme und Menschlichkeit, mit der wir jedes Jahr aufs Neue empfangen werden. Für uns ist das keine Selbstverständlichkeit und so wuchs die Idee dem Förderverein und der Kirche eine Freude zu bereiten und den lädierten Stern zu ersetzen“, so Sandra Pierau. Schnell war das Geld von den Sängerinnen und Sängern gesammelt und ein neuer Stern besorgt.

In Anwesenheit des Ortsbürgermeisters Frank Lüdicke und der Bürgermeisterin der Gemeinde Jerichow Cathleen Lüdicke, die auch in Karow zu Hause ist, übergab das Ensemble nun den neuen Stern an Birgit Baumgärtel und die Fördervereinsmitglieder.

Vorfreude auf Advent

Und dabei wurde gleich ein Blick in die Zukunft gewagt. „Wir freuen uns schon heute auf unser nächstes Wiedersehen zum Adventskonzert in Karow“, so Sandra Pierau. Das Datum steht auch schon fest. Das Konzert findet am 14. Dezember ab 16 Uhr statt.

Doch nun freuen sich auch die Mitglieder des Vokalensembles auf den Sommer und wenn der vorbei ist, steht erst einmal ein weiterer wichtiger Termin an. Im September feiert das Vokalensemble sein 50-jähriges Bestehen.

Birgit Baumgärtel ist nicht nur für die Kirche engagiert. Seit fast 20 Jahren kümmert sie sich zusammen mit ihrem Mann um Sanierung und Erhalt des Rittergutes Karow. Bei der Übernahme durch das Ehepaar befand sich das dreiflügelige Gebäude in einem desolaten Zustand. Für ihr denkmalschützerisches Engagement bekamen sie 2022 die Silberne Halbkugel.