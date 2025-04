Volksstimme-Podcast in Genthiner Kita: Was hat Ostern mit dem Ei zu tun?

Burg/Genthin. - In der kommenden Woche wird Ostern gefeiert und das war Grund genug, in der neuesten Folge des Volksstimme-Podcasts „Jute Laune“ Fragen rund um genau dieses Fest zu stellen. In der Integrativen Kita „Rasselbande“ des Roten Kreuzes in Genthin bekam Redakteur Thomas Pusch viele schöne Antworten. So erfuhr er, was die Kinder verstecken, was sie für Ostern vorbereiten und was sie an den Ostertagen mit der Familie geplant haben. Auch ihre Lieblingssüßigkeiten verrieten die Kinder.

Höchstes Fest der Christen

Superintendentin Ute Mertens erklärt, warum Ostern das höchste Fest der Christen ist und was hinter der Osterbotschaft steckt. Auf die Frage, was denn Ostern mit dem Ei zu tun hat, hat sie eine ungewöhnliche und gleichzeitig einleuchtende Geschichte parat. Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge des Podcasts, der dieselben Initialen wie der Landkreis hat. Nur dass dort „JL“ nicht für Jerichower Land steht, sondern für „Jute Laune“. Podcast, das ist ein bisschen so wie die Volksstimme zum Hören, aber eben doch ganz anders. Reporter

Geschichten aus dem Jerichower Land

Thomas Pusch ist in die Rolle des Moderators geschlüpft, Volontärin Johanna Flint steuert die Nachrichten aus dem Jerichower Land bei. Ein Thema und vor allem die Menschen aus der Region stehen stets im Mittelpunkt. Angereichert wird das Programm mit der Rubrik „JL von A bis Z", die auch in die kleinen Orte schaut, und Veranstaltungstipps. Den Podcast gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Jute Laune mit Menschen und Geschichten aus dem Jerichower Land – die jute Laune ist nicht garantiert, aber auf jeden Fall fest versprochen.