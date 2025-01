Vom Korn zum Mehl Von der Kita zum Bäckermeister: Genthiner Kinder werden in Jerichow kreativ

Im Rahmen des Projekts werfen die Kinder der Kita „Rasselbande“ aus Genthin einen Blick in die Backstube der Bäckerei Rhodmann in Jerichow. Was haben sie dabei erlebt?