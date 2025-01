Gommern - Am Dienstag, 14. Januar, gegen 14:23 Uhr ereignete sich in der Karither Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein SUV, der aus Richtung der Bundesstraße 184 kam, kollidierte mit einem Lkw, der gerade dabei war, Gommern in entgegengesetzter Richtung über die Schranken in Richtung der B 184 zu verlassen.

