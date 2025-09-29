Kinderwagen, Kleidung, Spielzeug und mehr: Der beliebte Familienflohmarkt in Leitzkau bot am Wochenende über 60 Stände voller Schnäppchen und Herz. Organisiert von zwei engagierten Müttern, unterstützt die Veranstaltung sogar lokale Kitas und Schulen.

Vom Buggy bis zum Laufstall: Flohmarkt in Leitzkau voller Erfolg

Luisa Brumme aus Hohenziatz suchte am Stand von Katrin Günther aus Vogelsang "Klamotten für Dreijährige"

Leitzkau - Buggys, Baby- und Kinderklamotten, Fahrräder, Steckenpferde, Spielküchen und sogar ein Laufstall - all das wartete am letzten Wochenende auf neue Besitzer. 60 verschiedene Stände luden auf dem Schützenplatz in Leitzkau bei strahlendem Sonnenschein zum Bummeln und Stöbern ein.