Flohmarkt Leitzkau begeistert Familien Vom Buggy bis zum Laufstall: Flohmarkt in Leitzkau voller Erfolg
Kinderwagen, Kleidung, Spielzeug und mehr: Der beliebte Familienflohmarkt in Leitzkau bot am Wochenende über 60 Stände voller Schnäppchen und Herz. Organisiert von zwei engagierten Müttern, unterstützt die Veranstaltung sogar lokale Kitas und Schulen.
29.09.2025, 16:52
Leitzkau - Buggys, Baby- und Kinderklamotten, Fahrräder, Steckenpferde, Spielküchen und sogar ein Laufstall - all das wartete am letzten Wochenende auf neue Besitzer. 60 verschiedene Stände luden auf dem Schützenplatz in Leitzkau bei strahlendem Sonnenschein zum Bummeln und Stöbern ein.