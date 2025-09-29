Johannes Maasch aus Osterburg hat seine wahren Neigungen und Gefühle lange unterdrückt. Seit er als Drag Queen auftritt, fühlt er sich freier. Die Familie unterstützt ihn.

Akzeptanz aus Liebe: Die bewegende Geschichte von Johannes und seiner Familie

Sie halten zusammen und unterstützen Johannes Maasch alias Trixi TheYum: Mutter Monique, Schwester Marie und Vater Stefan Maasch.

Stendal/Osterburg - Eine schmale Person in rot-weißem Kostüm winkt vom CSD-Truck herunter. Ihr Verhalten ist eine Mischung aus Schüchternheit und Selbstbewusstsein. An bunt kostümierten Menschen herrscht beim Christopher Street Day in Stendal kein Mangel. Nicht alle Teilnehmer stammen aus der Altmark. Dieser junge Mann schon.