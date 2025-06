Loburgs Kahrlingorgel schweigt am Sonntag und genießt Jenaer Vokal-Ensemble. Dabei gibt es auch Hits der Bands Aha und Queen auf die Ohren.

Der Otto-Schott-Chor aus Jena tritt in Loburg auf.

Loburg. - Der Kahrlingorgel-Verein lädt für den kommenden Sonntag, 15. Juni, um 17 Uhr zum zweiten Konzert der Konzertreihe „Loburger Orgelsommer“ in der St.-Laurentiuskirche Loburg ein.

Ausführender Gast ist dann der Otto-Schott-Chor aus Jena. Schon vor einigen Jahren trat das Vokal-Ensemble in der Loburger Kirche auf und konnte stehende Ovationen einheimsen. Nicht ohne Grund: Allein mit ihren Stimmen ersetzten die überwiegend jungen Chormitglieder im Jahr 2019 bei ihrem Auftritt die Instrumente, die normalerweise etwa bei dem AHA-Hit „Take on me“ oder bei „Bicycle-Race“ der Band Queen sonst zu hören sind.

Hervorgegangen aus dem Chor des Jenaer Gymnasiums gleichen Namens bereichert der Otto- Schott-Chor schon seit dem Jahr 2000 mit seinem abwechslungsreichen Repertoire und gutem Klang die deutsche Chorlandschaft, so ist es in einer Ankündigung des veranstaltenden Kahrlingorgel-Vereines nachzulesen.

Die rund 35 Sängerinnen und Sänger nehmen regelmäßig an Wettbewerben teil. Beim Deutschen Chorfest 2022 in Leipzig überzeugte der Chor in der Kategorie „Zeitgenössische Chormusik“ und wurde mit einem Sonderpreis für die „Beste Aufführung eines zeitgenössischen Werkes“ ausgezeichnet.

Zum Loburger Programm „Herzensangelegenheiten“ verrät Chorleiter Christian Herrmann vorab: „Wir singen über Themen, die uns am Herzen liegen und Gelegenheiten, das Herz sprechen zu lassen.“ Zu hören sind unter anderem Werke von Schütz, Britten und Mäntyjärvi. Ausgewählte Volkslieder und Popsongs sollen den Konzertnachmittag vervollständigen.

Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, dafür wird am Ausgang um Spenden gebeten, zur Finanzierung der Konzerte des Loburger Orgelsommers.