Tierische Einsätze Von Waschbär bis Schlange: Die Top 5 der Tierrettungen 2025 im Jerichower Land
Sie steckten fest, waren in Gefahr oder einfach zur falschen Zeit am falschen Ort: Feuerwehr, Polizei und Tierfreunde hatten in diesem Jahr alle Hände voll zu tun. Hier sind die fünf tierischen Geschichten, die uns bewegt und zum Schmunzeln gebracht haben
Aktualisiert: 07.01.2026, 14:29
Jerichower Land - Sie klettern auf Dächer und Bäume, heben Gullideckel an, lassen Boote zu Wasser oder aber versuchen, die lieben Mitbewohner aus ihrem Versteck hervorzulocken. Auch in diesem Jahr hatten Feuerwehr, Polizei und Naturschutzbehörde so einige Einsätze, die ihnen garantiert in Erinnerung bleiben.