Die Zahl der Todesfälle in Calbe ist hoch und die Verwaltung erwartet auch in den kommenden Jahren einen hohen Bedarf an Urnenplätzen auf dem Friedhof.

Pompöse Grabmale wie dieses gibt es heute kaum noch. Auf dem Calbenser Friedhof wird vor allem für Urnengräber mehr Platz benötigt.

Calbe. - Gut 170 Bestattungen gab es im Jahr 2025 auf dem Friedhof in Calbe. Die Hälfte davon sind halbanonyme Bestattungsarten. Auf Grund der Altersstruktur der Bevölkerung wird erwartet, dass der Bedarf an Urnengemeinschaftsanlagen in den nächsten Jahren weiterhin sehr hoch sein wird, heißt es in einer Beschlussvorlage für den Stadtrat aus der vergangenen Sitzung.