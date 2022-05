Vor Bienen braucht in Burg keiner Angst zu haben

Mit dem Thema Bienen lockte der Burger Wasserturmverein zahlreiche Gäste auf das Gelände am Weinberg. Dort stellten Imker ihre Arbeit vor, warben für das Handwerk und machten auf die Bedeutung des Insekts für die Menschen aufmerksam. Dazu gab es jede Menge Spiel, Spaß und Süßes für die ganze Familie.

Damit die Biene nicht gefürchtet werden muss: Imker Detlef Stürmer legt Ewa Kozlowska-Voigt Bienenschutzkleidung an.

Burg - Wie in einem Bienenstock ging es am Burger Wasserturm zu. Das Gelände auf dem Weinberg bot anlässlich des Weltbienentages, der immer am 20. Mai begangen wird, eine Bühne, um den Besuchern zu vermitteln, wie Honig entsteht, die Arbeit eines Imkers aussieht und warum wir Bienen brauchen.