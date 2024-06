Gemeinsam hoffen und bangen und Tore bejubeln. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland startet am Freitag. Wo in Burg (Jerichower Land) Public Viewing angeboten wird.

Burg - Am Freitag, 14. Juni 2024, wird Fußball-Europameisterschaft eröffnet. Zum Start des Turniers bekommt es Deutschland in München mit Schottland zu tun. In Burg gibt es Möglichkeiten zum Public Viewing.

Noch ist vom Fußball-Fieber oder einem erneuten Sommermärchen in der Stadt nichts zu spüren. Das macht sich auch mit dem Angebot für das gemeinschaftliche Gucken bemerkbar. Das gibt es in Burg bei dieser EM nicht. Laut Felix Malter, Pressesprecher der Stadt, hat niemand eine entsprechende Lizenz angefragt. Doch wohin dann zum Fußball schauen? Einige wenige Gastronomen öffnen in Burg für Fußballfans ihre Türen.

Nur wenige Möglichkeiten zum Public Viewing in Bars und Kneipen

Im Biergarten des Malzclubs in der Schartauer Straße werden alle Spiele mit deutscher Beteiligung live gezeigt. Bisher sind das Auftaktspiel gegen Schottland am 14. Juni, um 21 Uhr, das Spiel gegen Ungarn am 19. Juni, um 18 Uhr und das Spiel gegen die Schweiz am 23. Juni, um 21 Uhr. Beim Spiel gegen Ungarn lockt das Team der Gaststätte zudem mit „leckerem Essen vom Grill“. Der Biergarten öffnet jeweils 30 Minuten vor Spielbeginn.

In der Anubis Lounge werden laut Betreiber Thomas Koch alle Spiele, die im Free-TV laufen, gezeigt. Dazu gehören alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Es stehen zwei Monitore zur Verfügung und die Gäste können sich auf viele Aktionstage freuen: Dienstags ist Bier-Tag, Mittwoch Longdrink-Tag, Donnerstag Cocktail-Tag und Sonntag Shisha-Tag mit Vergünstigungen.