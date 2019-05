Die Kunst des Gerbens und mehrere Ausstellungen lockten Hunderte Besucher zum Hoffest des Heimatvereins Burg.

Burg l 40 Jahre hat Thekla Gliese aus Burg in der ehemaligen Schuhfabrik Roter Stern gearbeitet – und sich dabei 1951 von der Hilfs- zur Facharbeiterin qualifiziert. Mit der Ausstellung zur Industriegeschichte Burgs in den Räumen des Burger Heimatvereins konnte die 83-Jährige am Mittwoch viele persönliche Erinnerungen verbinden. „Die Betriebsdirektoren habe ich alle miterlebt“, erzählte die Rentnerin mit mancher Episode ihren Freunden. So wie sie schwelgten zum traditionellen Hoffest des Heimatvereins Hunderte Burger in Erinnerungen. „Das Hoffest ist immer ein Ort der Begegnung“, versicherte Lothar Schöhn, der auch die Enkelkinder zu einem Ausflug eingeladen hatte und selbst viel über Burg zu berichten weiß. Und so sorgte das vielfältige Rahmenprogramm dafür, dass bis Mittag bereits mehr als 400 Besucher gezählt werden konnten. „Bei dem Wetter haben wir auch mit solch einer großen Resonanz auch gerechnet“, sagte Vereinsmitglied Gerlinde Giese „Natürlich auch, weil die Blasmusik und der DJ immer für Stimmung sorgen.“

Wiederum war die Mischung aus Ausstellungen, die teilweise erweitert wurden, und Unterhaltung das Erfolgsrezept, resümierte Vereinschefin Karin Zimmer am Abend. Die Burger Geschichte bringe schließlich immer wieder Neues zum Vorschein. Wer das erleben möchte, hat übrigens am 2. Mai ganz in Ruhe auch noch einmal Gelegenheit dazu. Von 14 bis 17 Uhr bietet der Heimatverein in der Hainstraße 12 Sonderführungen an. Für Kurzweil sorgen Kaffee und Getränke.