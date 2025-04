Millionen-Investition in Sachsen-Anhalt Vorzeigeobjekt der Bundeswehr: Modernstes Wohngebäude für Soldaten in Burger Clausewitz-Kaserne

Sachsen-Anhalts größter Bundeswehrstandort in Burg wird mit einer millionenschweren Investition weiter aufgewertet. So wohnen Soldaten künftig in der Clausewitz-Kaserne.