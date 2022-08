Wann öffnet ALDI in Biederitz wieder?

Wer zurzeit beim ALDI in der Heyrothsberger Straße in Biederitz einkaufen möchte, der steht vor einer riesigen Baustelle. Vollkommen entkernt steht das Gebäude da. Aktuell wird hier die gesamte Dachkonstruktion abgetragen.

Biederitz - Was passiert denn hier? Wann kann ich bei meinem ALDI wieder einkaufen gehen? Wo ist ALDI jetzt für mich da? Das fragen sich zurzeit sicher viele Biederitzer, wenn sie an der Baustelle des Supermarktes in der Heyrothsberger Straße vorbeilaufen oder fahren.