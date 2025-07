„Jazz im Kloster Jerichow“ erlebt am zweiten August-Wochenende in Jerichow seine siebente Auflage. Worauf sich die Musikinteressierten freuen können.

Jerichow - „Jazz im Kloster Jerichow“ geht in die siebte Runde. Am zweiten August-Wochenende, 8. bis 10. August, gibt das Kloster erneut herausragender Jazzmusik eine Bühne.

Dafür haben die Organisatoren im Vorfeld die Weichen gestellt. Hatten die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, das Kloster Jerichow und die Altmark-Festspiele im vergangenen Jahr einen Kooperationsvertrag für „Jazz im Kloster Jerichow“ abgeschlossen, wird nun in der Geschichte des Events eine neue Qualität der Zusammenarbeit eingeläutet. So liegt in diesem Jahr die vollständige künstlerische und organisatorische Leitung der Veranstaltung allein bei den Altmark-Festspielen.

Drei Tage Jazz-Musik vom Feinsten und Besten in Jerichow

Das Festival „Jazz im Kloster Jerichow“ 2025 wird sich – wie bisher – über drei Tage erstrecken und dem Anspruch treu bleiben, ein hochkarätiges Programm mit internationalen Stars der Jazzszene und mit Nachwuchstalenten aus Sachsen-Anhalt zu bieten.

Lesen Sie auch: Marode Brücken in Genthin: Warum Fußgänger weiter vor Absperrungen stehen

Es wird ab 20 Uhr mit einem Eröffnungskonzert am Abend des 8. August auf der Klosterwiese beginnen.

Wer das Eröffnungskonzert in Jerichow bestreiten wird

Erwartet werden das The Loop Jazz Orchestra aus Prag und Solisten des berühmten Jeremy Winston Chorale (USA). Sie werden Kultsongs aus dem legendären Film The Blues Brothers (1980) auf die Bühne bringen. So erklingen unvergessliche Klassiker wie „Sweet Home Chicago“, „Gimme Some Lovin'“ und „Who’s Making Love“.

Am Sonnabend, 9. August, wird ein abwechslungsreiches Programm mit drei Konzerten den Jazz, beginnend am Nachmittag bis in die Abendstunden, in das Kloster hineintragen. Erwartet wird die KON-Bigband des Telemann-Konservatoriums Magdeburg. Dann übernimmt das Stephan König Jazz Quartett, das „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski in einer modernen Jazz-Version zu Gehör bringt.

Rebekka Bakken mit Chor ist wohl der Höhepunkt des Programms in Jerichow

Ein absolutes Muss für jeden Jazzfan wird ein Konzert sein, das die norwegische Jazzsängerin Rebekka Bakken gemeinsam mit dem Gewandhauskinderchor und dem Stephan König Jazz Quartett geben wird. Die Songs der norwegischen Sängerin und Songwriterin versprechen ein unvergessliches Erlebnis.

Am Sonntag, dem dritten und letzten Tag des Festivals, ist ab 10 Uhr traditionell ein Jazzgottesdienst in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Jerichow sowie ein Solokonzert mit der Grande Dame des deutschen Jazz, Uschi Brüning, in der Klosterkirche gesetzt. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehrt sie zurück nach Jerichow. Gemeinsam mit Stephan König am Klavier präsentiert sie eine Fortsetzung ihrer Herzenslieder.

Lesen Sie auch: Neuer Ausweis nötig? Jerichower Verwaltung kommt in die Dörfer

Seit 2019 hat sich das Festival „Jazz im Kloster“ fest etabliert und lockt Besucherinnen und Besucher aus der Region und ganz Deutschland nach Jerichow.

Es trägt dazu bei, dass die Region stärker als einzigartige Kulturlandschaft wahrgenommen und erlebbar wird.