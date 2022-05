Warum die Schartauer auf ihr Recht pochen

Schartau - Als älteste der Burger Ortschaften feiert Schartau am kommenden Wochenende das 1076-jährige Bestehen. Zum Auftakt können die Gäste am Freitagabend ab 19 Uhr in der Dorfkirche einen historischen Streifzug erleben, bei dem das bekannte Schartauer Recht im Mittelpunkt stehen wird. Dafür haben die Mitglieder des Heimatvereins Schartau-er-eleben und weitere Mitstreiter seit Langem eifrig geprobt und ihr schauspielerisches Talent entdeckt. „Wir wollen unsere Zuschauer in die Blütezeit des Schartauer Rechts zurückversetzen, einen bleibenden Eindruck von dem Markttreiben im damaligen Sirtavua, von den Gerichtsverhandlungen und unseren vier Schöffen vermitteln und gleichzeitig gut unterhalten. Dabei spannen wir einen Bogen vom Mittelalter über das Schartau im 19. Jahrhundert bis hin in die Gegenwart und wollen die Ähnlichkeiten mit heutigem Recht verdeutlichen und unsere Zuschauer überraschen“, kündigt die Vorsitzende Petra Seidel an. Vor allem soll die mündlich überlieferte Rechtsprechung des Mittelalters in Erinnerung bleiben. „Denn im frühen Mittelalter konnten nur sehr wenige Menschen lesen und schreiben. Deshalb war es üblich, das Wissen mündlich an die nächste Generation weiterzugeben. Und dafür steht das Schartauer Recht. Auch deshalb, weil es auf andere Orte übertragen wurde.“