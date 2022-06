Bürgermeister Jens Hünerbein lud Bennet Wiegert ein, sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen.

Gommern - Ein Badegast hatte die Gefahr erkannt und das im Wasser treibende Kind sofort an Land gebracht. Dort begann Katrin Schröder, die an der Helios Klinik in Vogelsang als Krankenschwester arbeitet, mit der Reanimation und trug maßgeblich dazu bei, dass das Kind gerettet werden konnte. Neben der Leistung würdigte Gommerns Bürgermeister auch noch den Meistertrainer des SC Magdeburg, Benett Wiegert.