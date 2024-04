Zwischen dem Sülzetal und Magdeburg liegt der zukünftige Intel-Standort. Intel will für etwa 30 Milliarden Euro zwei Chipfabriken bauen. Deutschland schießt fast zehn Milliarden Euro aus der Staatskasse zu. Noch in diesem Jahr soll der Spatenstich sein. In den ersten beiden Halbleiter-Fabriken sollen rund 3.000 Arbeitsplätze entstehen. 70 Prozent der benötigten Beschäftigten werden Facharbeiter sein, 25 Prozent Ingenieure. Sollten die Pläne reibungslos verlaufen, könnten die Fabriken 2028/2029 fertiggestellt sein. In diesen sollen dann Mikrochips der fortschrittlichsten Generation hergestellt werden, die die Schaltzentralen von Computern, Mobilfunkgeräten oder Robotern sind. Intel strebt eine Größe von zwei Nanometern an.

Foto: IMAGO/Steinach