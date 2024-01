Hohenwarthe. - Welchen Herausforderungen sehen sich die Ortschaften und Gemeinden in diesem Jahr gegenüber? Welche Höhepunkte stehen in der Ortschaft an? Welche Projekte sollen realisiert werden? Diese Fragen stellte die Volksstimme zum Jahresbeginn den Ortsbürgermeistern in den Gemeinden Möser und Biederitz. Die Antworten erfolgen in loser Reihenfolge. Die Serie setzt Frank Winter (CDU), Ortsbürgermeister Hohenwarthe, fort.

Große Herausforderungen

„Im aktuellen politischen und wirtschaftlichen Umfeld stellt uns das Jahr 2024 vor große Herausforderungen .“ Als Beispiele zählte Frank Winter die Mehrkosten für den Bahnbrückenabriss in Möser und die Fertigstellung begonnener Baumaßnahmen auf. Das alles müsse noch in einen genehmigungsfähigen Haushalt gepackt werden. Darüber hinaus habe die Gemeinde einen neuen Bürgermeister, der in seiner neuen Aufgabe das Ruder in die Hand nehmen müsse. „Hierfür habe ich ihm bereits die besten Wünsche ausgesprochen und meine volle Unterstützung zugesichert.“

Am 9. Juni werden ein neuer Gemeinderat und sechs neue Ortschaftsräte gewählt. Auch hier werde sich vieles wieder neu einspielen müssen. Frank Winter hat sich bereits entschieden, erneut zu kandieren. „Da ich gerne in Hohenwarthe lebe und mich auch für unsere Gemeinde engagiere.“

Höhepunkte 2024 und 2025

Für Hohenwarthe wünsche er sich, dass die Infrastruktur weiter gezielt ausgebaut und die stockenden Verfahren wieder vorwärts gebracht werden können. Benötigt werde dringend ein neues Feuerwehrgerätehaus, das den Kameradinnen und Kameraden bessere Bedingungen bietet. „Da müssen alle an einem Strang ziehen. Das Baugebiet und das Informationszentrum an der Trogbrücke müssen ebenfalls die nächsten Hürden nehmen. Hier schlummert ein touristischer Schatz mit Strahlkraft für die ganze Gemeinde.“

Die Vereine planten großartige Veranstaltungen, die teilweise gemeinsam durchgeführt werden. Das Winter-Fest gab darauf schon einen Vorgeschmack. Der 20. Elbebadetag werde sicher auch eine ganz besondere Veranstaltung. Außerdem habe die Planung für die 800 Jahr-Feier 2025 begonnen.