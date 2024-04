Seit Jahren sensibilisieren ehrenamtliche Feuerwehrleute in Möckern die Grundschüler für ein brenzliges Thema und machen dabei Werbung in eigener Sache.

Was Kinder bei Feuer tun sollen

Feuerwehr Möckern an Grundschule

Den Umgang mit der Kübelspritze übten die Grundschüler in Möckern beim Brandschutztag am Freitag.

Möckern/Loburg/Wörmlitz/Grabow - Was tun, wenn’s brennt? Über dieses brenzlige Thema sollte man nicht erst dann nachdenken, wenn es soweit ist. Daher findet schon seit Jahren einmal im Jahr ein Brandschutztag in den vier Grundschulen in Möckern, Loburg, Wörmlitz und Grabow statt, bei denen den Kindern das Elementarwissen rund um den Brandschutz vermittelt wird.