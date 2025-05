Nach über einem Jahr Bauzeit wurde der neueFuß- und Radwege in der Neuen Wohnstadt feierlich freigegeben. Der nächste Wegeausbau steht derweil schon bevor.

Calbe. - In der Lessingstraße wurden die Arbeiten an den ersten beiden Abschnitten einer neuen Rad- und Fußwegachse in dieser Woche offiziell abgeschlossen und somit zur Nutzung freigegeben. „Der neue Streckenabschnitt wird künftig die Innenstadt und die Neue Wohnstadt für den Rad- und Fußverkehr komfortabel und sicher miteinander verbinden“, erklärte die Verkehrsministerin Lydia Hüskens bereits beim Spatenstich vor 13 Monaten.