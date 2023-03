Möckern - Anders als bei normalen Wappenbäumen sollen bei der angedachten Möckeraner „Stadtblume“ nicht die Wappen der 27 Ortschaften zu sehen sein, sondern deren Namen in Worten in gut vier Metern Höhe verteilt auf sechs Flügel mit je vier bis fünf Ortsnamen senkrecht um den Stamm angeordnet werden, so dass eine Art Blüte aus den Ortsnamen entsteht. Über all dem soll das Wappen der Stadt angebracht sein. Der Entwurf stammt vom Möckeraner Künstler Rolf-Ulrich Otto, der bereits für das „KIM-Wiesenhof“-Denkmal in Möckern den Entwurf lieferte. Die bauliche Ausführung soll – ebenfalls wie beim KIM-Denkmal – der Metallbauer Richard Degener übernehmen.

