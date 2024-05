Pünktlich zum Kindertag am Samstag öffnen sich die Tore zu den Freibädern in Möckern und Ziepel. Die neuen Pächter in Lübars wollen schnellstmöglich nachziehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Möckern/Ziepel/Lübars - Wasserratten und Sonnenanbeter aufgepasst: am morgigen Sonnabend, 1. Juni, beginnt in den beiden kommunal betriebenen Freibädern der Einheitsgemeinde Möckern wieder die Badesaison. Wie die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite informiert, öffnen die beiden Freibäder in Möckern und Ziepel am Sonnabend die Tore für die anstehende Sommersaison. Geplant ist, die beiden Freibäder bis zum 15. September geöffnet zu halten.