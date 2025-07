Wasser-Verordnung sorgt für Kritik: Friedhofsgärtner in Burg muss Arbeitszeit verlagern

André Burmester bewässert morgens Gräber in Burg. Nicht überall reicht der Regen aus.

Burg. - Sommer und Wassermangel gehören mittlerweile zusammen. Das weiß auch Friedhelm Rühr aus Burg. Der Rentner verzichtet trotz des Regens in diesen Tagen darauf, seinen Garten zu bewässern – und hält sich damit an die so genannte Allgemeinverfügung des Landkreises, wonach bis spätestens 30. September von 10 bis 16 Uhr die Sprenger nicht aufgedreht werden dürfen.