Ein Abend mit Aha-Effekten: Die Finanzexpertin Doreen Gerike gibt in Klötze Tipps zum Umgang mit Geld. Was das Vermögen vergrößern kann.

Von Meike Schulze-Wührl 17.08.2025, 18:30
Bei ihrem Vortrag über cleveren Umgang mit Geld, geht Doreen Gerike auf die Erwartungen der Zuhörer ein. Dabei bietet sie eine Menge Aha-Effekte. Meike Schulze-Wührl

Klötze. - „Warum verlieren so viele Lotto-Millionäre ihr Geld sehr schnell wieder?“ Das ist eine der ersten Fragen, die Doreen Gerike an ihre Zuhörer richtet und sogleich beantwortet: „Weil es in Deutschland keinem beigebracht wird, richtig mit Geld umzugehen.“ Diese Hinweise gibt die Expertin für den Umgang mit Geld.