Eine Solar-Fontäne wurde von den Salzwedeler Anglern auf dem Gewässer installiert. Die Anlage soll mehr Sauerstoff ins Wasser bringen. Was die Fische zudem retten soll.

Mitglieder des Angelsportvereins Salzwedel brachten die Solar-Fontäne auf den Pfefferteich.

Salzwedel. - Auf dem Salzwedeler Pfefferteich sprudelt jetzt eine Fontäne. Mit zwei Booten brachten Mitglieder des Angelsportvereins Salzwedel (ASV) das mit Solarstrom betriebene Gerät auf den Teich. Doch das ist nicht alles, was die Fische retten soll.