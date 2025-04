Die unkontrollierte Ausbreitung der Wasserpest in den Nedlitzer Dorfteichen sorgt für Probleme. Ortschaft, Stadt, Anlieger, Angler und Ehle/Ihle-Verband suchen nach Lösungen.

Wasserpest greift in Nedlitz um sich

Nedlitz - Die Wasserpest ist bei Aquarianern eine durchaus beliebte Wasserpflanze. Sie stellt keine besonderen Anforderungen an die Wasserqualität, wächst schnell und ist auch recht hübsch anzusehen. Für Teiche wird sie jedoch oft zum großen Problem. So wie jetzt in Nedlitz.