Zum Start der Badesaison klärt die Volksstimme auf, in welchen Badeseen im Jerichower Land das Baden bedenkenlos möglich ist. Alles zu Wasserqualität, Eintritt und Versorgung.

Am Kulk in Gommern macht Baden besonderen Spaß, denn der Fuchsberg - eine Wanderdüne - verbeitet ein ganz besonderes Strandflair. Das finden auch Hannah (vorne v.l.), Milla, Paula sowie Maria Zoltek mit Henry und Anne Müller.

Niegripp/Parchau/Gommern/ Dannigkow/Zabakuck. - Passend zum Start der Badesaison gibt es auch das perfekte Badewetter im Jerichower Land. Das Thermometer knackt die 20-Grad-Celsius-Marke täglich. Und das Beste ist, so sonnig und warm soll es zwischen Genthin, Burg und Gommern bleiben. Erfrischung gibt es in den Seen im Landkreis.