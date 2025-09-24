Vorfall zieht weite Kreise Wegen Brand in Gerwisch: Verhandlungen am Amtsgericht Burg gestrichen
Der Brand in Gerwisch zieht weiter Kreise. Nun sind wegen des Vorfalls die angesetzten Verhandlungen am Amtsgericht Burg ausgefallen. Das ist der Grund.
Gerwisch/Burg. - Der jüngste Brand am Gerwischer Bahnhof sorgte bis über die Gemeindegrenzen von Biederitz hinweg für Aufsehen. Nun hat das mittlerweile gelöschte Feuer auch Konsequenzen für das Amtsgericht in Burg. Am Dienstag fielen die angesetzten Verhandlungen ins Wasser. Warum?