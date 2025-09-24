Der Brand in Gerwisch zieht weiter Kreise. Nun sind wegen des Vorfalls die angesetzten Verhandlungen am Amtsgericht Burg ausgefallen. Das ist der Grund.

Der Brand in Gerwisch beeinflusst einen Tag später die Verhandlungen am Amtsgericht Burg.

Gerwisch/Burg. - Der jüngste Brand am Gerwischer Bahnhof sorgte bis über die Gemeindegrenzen von Biederitz hinweg für Aufsehen. Nun hat das mittlerweile gelöschte Feuer auch Konsequenzen für das Amtsgericht in Burg. Am Dienstag fielen die angesetzten Verhandlungen ins Wasser. Warum?