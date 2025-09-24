Der Klötzer Thomas Landmann baut aus alten Nähmaschinengestellen neue Dekorationen. Ein Schaschlik-Grill, Tische, Hochbeete und mehr sind so schon entstanden.

Thomas Landmann zeigt zufrieden die von ihm bereits umgebauten Gegenstände. Die Wellnessliege ist dabei sein ganzer Stolz.

Klötze. - Von Beruf ist Thomas Landmann Landschaftsgärtner. Doch den Job kann er schon seit geraumer Zeit aus gesundheitlichen Gründen nach einer Gelenkoperation und anderen Krankheiten nicht mehr ausüben. Dennoch legt der 61-jährige Klötzer seine Hände nicht in den Schoss. Der Mann mit der stattlichen Statur hat seit einiger Zeit ein neues Hobby für sich entdeckt. Er baut ausgediente Nähmaschinentische, die zum Teil über 100 Jahre alt sind, um und macht daraus neue dekorative, auch funktionierende Gegenstände.