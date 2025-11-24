Weihnachten im Jerichower Land Weihnachtsessen und Silvesterparty: Hier bekommen Sie noch einen Platz im Restaurant
Festliche Stimmung, kulinarische Highlights und gesellige Abende – auch kurzfristig gibt es noch Chancen auf einen besonderen Platz an den Feiertagen. Entdecken Sie, wo Sie Weihnachten und Silvester in der Region Gommern, Burg und Genthin genießen können.
Aktualisiert: 26.11.2025, 16:26
Jerichower Land - Die Feiertage nahen - eine Zeit, die viele Menschen für Treffen mit Familie und Freunden nutzen. Dabei soll es Essen und Trinken geben - aber wer kocht? Wer das jemanden Professionelles überlassen möchte, für den gibt es die gute Nachricht: In den Regionen Burg, Genthin und Gommern kann man noch einen Platz fürs Weihnachtsessen oder den Silvesterabend ergattern. Hier finden Sie, wo das noch geht.