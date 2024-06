Die Stadt Burg bereitet im Sommer den Weihnachtsmarkt im Dezember vor. Schon deshalb, um Verträge zu schließen. So sehen die aktuellen Vorbereitungen aus.

Weihnachtsmarkt 2024 wieder in der Burger Altstadt: So ist der Stand der Vorbereitungen

Fest an drei Tagen

Burg. - Zwar ist Weihnachten noch in weiter Ferne, die Vorbereitungen für das traditionelle Fest in Burg sind aber bereits in vollem Gange. Verträge müssen rechtzeitig geschlossen und Sponsoren gewonnen werden.