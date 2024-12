Die Altstadtweihnacht locke am dritten Adventswochenende zahlreiche Besucher mit einem bunten Programm an.

Weihnachtszauber am Burger Weinberg und nicht nur dort

Burg. - Drei Tage lang hat wieder der Duft von Bratwurst und Glühwein über dem Burger Weinberg gelegen. Doch die Altstadtweihnacht lockte nicht nur mit kulinarischen Spezialitäten. Auf der Bühne gab es ein abwechslungsreiches Programm, Puppen- und Rittertheater sorgten für Spannung bei Groß und Klein, Flo der Spielmann mit frechen Liedern für Vergnügen. Doch einmal mehr war der Weinberg nicht der einzige Veranstaltungsort.

Im Benvivo-Kulturturm backte Wobau-Geschäftsfüherin Bärbel Michael mit Kindern Plätzchen. fotos: thomas pusch

Am Sonnabend gab es weihnachtliches Treiben auch in der Historischen Gerberei, der Kirche Unser Lieben Frauen, im Steinhaus, in der Stadtbibliothek und im Kulturturm von Benvivo. „Wir setzen uns für die Teilhabe aller Menschen ein, jeder ist hier willkommen“, sagte Benvivo-Geschäftsführerin Silke Kirchhof. Rund 20 ehrenamtliche gute Geister sorgten für allerlei Abwechslung auf drei Etagen. Dort gab es eine Plätzchenbäckerei, eine Bastelwerkstatt, es wurde zu einer magischen Märchenstunde eingeladen und der Weihnachtsmann schaute auch im Kulturturm vorbei.