Burg. - Ein Turm voller Energie: Während im Keller Wolfgang Meyer und Andreas Pospieszny basteln, reparieren und bohren, wird im Erdgeschoss einfach nur locker geklönt. Einige Treppen höher machen es sich etliche Jungen und Mädchen in der Leseecke gemütlich, denn an Literatur mangelt es nicht. Und noch höher über den Dächern der Stadt setzt eine Gruppe rüstiger Senioren ein Achtungszeichen mit gymnastischen Übungen.

Das ist Benvivo. Hier am Markt 1 ist immer was, hier ist seit Januar 2020 jeder willkommen – ob Alt oder Jung. Und mittlerweile ist der Kulturturm im Herzen der Altstadt eine ganz besondere Anlaufstelle für unterschiedlichste Aktionen und alle Generationen geworden. „Wir wollen den Zusammenhalt stärken und Räume für kreative und soziale Aktivitäten schaffen“, sagt Geschäftsführerin Silke Kirchhof. Was etwas abstrakt klingt, ist längst mit Leben, Spaß und guter Laune gefüllt. Mit anderen Worten: Hier im Herzen von Burg ist immer was los.

Basteln oder reparieren: Andreas Pospieszny zeigt, wie es geht. Foto: Mario Kraus

Mehr als 120 große und kleine Burger kommen in jeder Woche in den markanten Kulturturm. „Hier begegnen, unterstützen und engagieren sie sich“, sagt Kirchhof. Mit zusätzlichen Aktionen wie zum Beispiel beim Kindertag tummeln sich hier im Zentrum bis zu 250 quirlige Geister.

Ob Museumsnacht, Vorlesetag und Altstadtweihnacht – bei Benvivo heißt es stets: Mitmachen, lesen und kreativ sein. Auch deshalb existieren beispielsweise Patenschaften mit der Berufsschule, der evangelischen Grundschule oder dem Förderverein der Landesgartenschau (Laga), der nur wenige Meter entfernt einen Knoten- und Kräutergarten hegt und pflegt und sich immer über Besuch freut, wie der Vorsitzende Wolfgang Meyer betont.

Das alles ist nicht ohne Ehrenamtliche zu bewältigen, die sich regelmäßig im Kulturturm treffen und auf ihre Weise für andere da sind. Mittlerweile sind es rund 60 Männer, Frauen und Jugendliche. „Ohne dieses Engagement könnten wir die Wochenprogramme gar nicht füllen und Projekte durchführen“, ist Silke Kirchhof dankbar. „Sie alle sind unsere große Stütze.“

900 Bewerbungen aus ganz Deutschland

Das sorgt in Burg für Furore und auch dafür, dass Benvivo mit für den Deutschen Nachbarschaftspreis 2024 nominiert wurde. Aus mehr als 900 Bewerbungen (fünf Nominierte aus Sachsen-Anhalt) hat die nebenan.de-Stiftung 80 herausragende Projekte ausgewählt. „Diese sind auch in diesem Jahr wieder äußerst vielfältig und leisten einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft“, heißt es von der Stiftung. Die Projekte und Initiativen haben nun die Chance, die Expertenjurys zu überzeugen und den Deutschen Nachbarschaftspreis im jeweiligen Bundesland oder in einer von fünf Themenkategorien zu gewinnen. Gewürdigt wird der Einsatz der Nachbarn mit einem Preisgeld von bis zu 5.000 Euro. J

etzt heißt es vor allem: Daumen drücken. Das macht auch Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). Schon deshalb, weil Benvivo fest zur Kreisstadt gehöre und Generationen auch in schwierigen Zeiten miteinander verbinde. Am 1. Oktober werden die Sieger in den Landeskategorien bekanntgegeben, am 14. November folgt die große Preisverleihung in Berlin.