Grabow - In die Grundschule Grabow wurden am Sonnabend von Schulleiter Detlef Tamler 26 Erstklässler eingeschult. Die Mädchen und Jungen kommen aus den Orten Grabow (4), Theeßen, Rietzel, Krüssau (jeweils 3), Drewitz, Ziegelsdorf, Küsel (jeweils 2) sowie aus Kähnert, Wüstenjerichow, Räckendorf, Dörnitz, Stresow, Brandenstein und Burg (jeweils 1). Dazu kommen noch vier Verweiler, so dass in der Klasse 1H insgesamt 30 Kinder, 17 Mädchen und 13 Jungen lernen werden. „Es ist eine große Klasse. Aber für zwei kleine Klassen fehlten die Lehrer“, erläuterte Schulleiter Detlef Tamler.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.